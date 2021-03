Una Vita anticipazioni dal 21 al 27 marzo 2021: lotta all’ultimo sangue tra Genoveva e Ursula (Di giovedì 18 marzo 2021) Saranno all’insegna della suspense le prossime puntate della telenovela Una Vita che vedrete su Canale 5 alle ore 14:10 dal 21 al 27 marzo 2021. Genoveva e Ursula sono i ferri corti e quest’ultima arriverà ad avere le spalle al muro quando, la Salmeron, la metterà in ridicolo davanti a tutto il quartiere. Per la vecchia megera questo è un affronto da non dimenticare e non impiegherà molto a trovare il modo per vendicarsi della nuova dark lady di Acacias. Nel frattempo Felicia è indispettita dall’atteggiamento di Camino e le vieta di proseguire le lezioni con Maite. Scopriamo altri particolari su quello che accadrà nelle puntate di Una Vita dal 21 al 27 marzo 2021 Domenica 21 marzo 2021: Felicia è molto nervosa per le ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Saranno all’insegna della suspense le prossime puntate della telenovela Unache vedrete su Canale 5 alle ore 14:10 dal 21 al 27sono i ferri corti e quest’ultima arriverà ad avere le spalle al muro quando, la Salmeron, la metterà in ridicolo davanti a tutto il quartiere. Per la vecchia megera questo è un affronto da non dimenticare e non impiegherà molto a trovare il modo per vendicarsi della nuova dark lady di Acacias. Nel frattempo Felicia è indispettita dall’atteggiamento di Camino e le vieta di proseguire le lezioni con Maite. Scopriamo altri particolari su quello che accadrà nelle puntate di Unadal 21 al 27Domenica 21: Felicia è molto nervosa per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 18 marzo 2021 Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset : ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful , Una Vita e Daydreamer in onda oggi , giovedì 18 marzo 2021 , su Canale 5 . L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a ...

