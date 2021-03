Una vita, anticipazioni 21-27 marzo: Ursula cacciata da Acacias (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle puntate di Una vita in onda la prossima settimana, sarà guerra aperta tra Genoveva e Ursula, con quest’ultima che verrà cacciata dal quartiere dai vicini inferociti, dopo che questi avranno scoperto che la Dicenta è la responsabile del tentato suicidio di Agustina. Quale sarà la prossima mossa dell’ex istitutrice? Leggiamo insieme le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 21 al 27 marzo per scoprirlo. Una vita, spoiler al 27 marzo: Agustina scopre che Ursula l’ha istigata al suicidio In Una vita, Genoveva farà di tutto per minare le certezze di Ursula, mettendola in ridicolo di fronte alle signore di Acacias. Camino e Maite saranno sempre più vicine, tanto che la giovane Pasamar ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle puntate di Unain onda la prossima settimana, sarà guerra aperta tra Genoveva e, con quest’ultima che verràdal quartiere dai vicini inferociti, dopo che questi avranno scoperto che la Dicenta è la responsabile del tentato suicidio di Agustina. Quale sarà la prossima mossa dell’ex istitutrice? Leggiamo insieme leriguardanti le puntate in onda dal 21 al 27per scoprirlo. Una, spoiler al 27: Agustina scopre chel’ha istigata al suicidio In Una, Genoveva farà di tutto per minare le certezze di, mettendola in ridicolo di fronte alle signore di. Camino e Maite saranno sempre più vicine, tanto che la giovane Pasamar ...

