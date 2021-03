Una Vita, anticipazioni 19 marzo: un regalo inatteso (Di giovedì 18 marzo 2021) Ad Una Vita lo scontro tra Genoveva e Ursula entrerà sempre più nel vivo e, come spiegano le anticipazioni di venerdì 19 marzo, la Salmeron sferrerà un altro duro attacco contro la sua scomoda governante. La Dicenta, infatti, sarà intenzionata a scoprire chi sia Fermin e su cosa stia indagando per conto di Genoveva, ma non riuscirà ad ottenere informazioni utili e a quel punto la sua padrona inizierà a sfruttare i suoi problemi psichici sottolineando che non esiste alcun Fermin e che l'uomo che crede di vedere in realtà è una proiezione della sua mente malata, ma la donna non sembrerà intenzionata a credere alle sue parole. Inoltre, la Salmeron continuerà a fare in modo che i vicini di Acacias si rendano conto dell'alterazione psichica di Ursula e, durante un incontro pubblico in strada, screditerà la sua ex governante davanti a ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Ad Unalo scontro tra Genoveva e Ursula entrerà sempre più nel vivo e, come spiegano ledi venerdì 19, la Salmeron sferrerà un altro duro attacco contro la sua scomoda governante. La Dicenta, infatti, sarà intenzionata a scoprire chi sia Fermin e su cosa stia indagando per conto di Genoveva, ma non riuscirà ad ottenere informazioni utili e a quel punto la sua padrona inizierà a sfruttare i suoi problemi psichici sottolineando che non esiste alcun Fermin e che l'uomo che crede di vedere in realtà è una proiezione della sua mente malata, ma la donna non sembrerà intenzionata a credere alle sue parole. Inoltre, la Salmeron continuerà a fare in modo che i vicini di Acacias si rendano conto dell'alterazione psichica di Ursula e, durante un incontro pubblico in strada, screditerà la sua ex governante davanti a ...

Advertising

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima con speranza significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Di… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - virginiaraggi : Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, una nostra amica, una donna che da tutta la vita combatte per i diritti e… - duealidicarta : @oceaniiall grazie ti amo lo cercavo da una vita un filtro del genere???? - paynoswifee : io non dico che voglio tanto dalla vita,ma voglio soltanto una relazione come quella di Monica e Chandler #friends -