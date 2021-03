Una vita, anticipazioni 18 marzo: un malore improvviso (Di giovedì 18 marzo 2021) Un evento felice diventerà purtroppo fonte di preoccupazione per gli abitanti di Acacias. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 18 marzo, rivelano che Margarita dopo l'iniziale rifiuto, cambierà idea e si recherà al concerto che Bellita ha organizzato per raccogliere del denaro da destinare a lei. La donna, al concerto, si commuoverà per l'esibizione dell'artista e poco dopo perderà i sensi e sverrà. Nel frattempo, Felicia non appoggiando i discorsi progressisti di Camino, chiederà ad Emilio di recarsi all'atelier di Maite per assicurarsi che la ragazza stia davvero imparando a dipingere. Intanto, Genoveva farà passare Ursula per pazza mentre Margarita si scuserà con Bellita. Infine, Santiago proporrà a Marcia di andare via e chiederà dei soldi alla Salmeron che rifiuterà. Una vita, trama 18 ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 marzo 2021) Un evento felice diventerà purtroppo fonte di preoccupazione per gli abitanti di Acacias. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 18, rivelano che Margarita dopo l'iniziale rifiuto, cambierà idea e si recherà al concerto che Bellita ha organizzato per raccogliere del denaro da destinare a lei. La donna, al concerto, si commuoverà per l'esibizione dell'artista e poco dopo perderà i sensi e sverrà. Nel frattempo, Felicia non appoggiando i discorsi progressisti di Camino, chiederà ad Emilio di recarsi all'atelier di Maite per assicurarsi che la ragazza stia davvero imparando a dipingere. Intanto, Genoveva farà passare Ursula per pazza mentre Margarita si scuserà con Bellita. Infine, Santiago proporrà a Marcia di andare via e chiederà dei soldi alla Salmeron che rifiuterà. Una, trama 18 ...

