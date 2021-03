Una nuova forma d’acquisto per Bitcoin: la rivoluzione (Di giovedì 18 marzo 2021) Alcuni potenziali investitori di Bitcoin hanno richiesto un nuovo modo d’acquisto della criptovaluta e sembrano essere stati accontentati. Insegna della banca Morgan Stanley (GettyImages)La Morgan Stanley, importante banca con sede a New York, ha deciso di creare una nuova forma di acquisto della criptovaluta più importante al momento. In effetti, i Bitcoin saranno disponibili all’acquisto da parte dei banchieri fra pochissimo. Le quote dei fondi acquistabili saranno disponibili soltanto a quelle persone che hanno almeno come asset nel deposito 2 milioni di Dollari. Quindi, ciò non permetterà a tutti di prender parte a questa novità. La banca statunitense concederà l’acquisto dei Bitcoin Grattacielo di Morgan Stanley (GettyImages) La Morgan Stanley è famosa negli ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 marzo 2021) Alcuni potenziali investitori dihanno richiesto un nuovo mododella criptovaluta e sembrano essere stati accontentati. Insegna della banca Morgan Stanley (GettyImages)La Morgan Stanley, importante banca con sede a New York, ha deciso di creare unadi acquisto della criptovaluta più importante al momento. In effetti, isaranno disponibili all’acquisto da parte dei banchieri fra pochissimo. Le quote dei fondi acquistabili saranno disponibili soltanto a quelle persone che hanno almeno come asset nel deposito 2 milioni di Dollari. Quindi, ciò non permetterà a tutti di prender parte a questa novità. La banca statunitense concederà l’acquisto deiGrattacielo di Morgan Stanley (GettyImages) La Morgan Stanley è famosa negli ...

