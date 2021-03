Una cosa mette d’accordo i senatori Usa | linea dura contro la Cina

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo oltre nove mesi di (quasi) silenzio Stati Uniti etornano a incontrarsi in quello che il politologo Ian Bremmer, intervistato da Formiche.net, ha definito un vertice interlocutorio e che Richard Fontaine, amministratore delegato del think tank statunitense Center for a New American Security, ha bollato come uno di quei meeting “che i diplomatici chiamano ‘un vivace scambio di idee’”. Gli Stati Uniti Uniti hanno una duplice postura verso la. Quando si muovono a Oriente “hanno la necessità dirsi in posizioni meno dure, perché sono consapevoli che lanella regione è già egemonica e gli alleati ne risentono”, come ha evidenziato Emanuele Rossi su Formiche.net. A Washington, invece, la musica è diversa. Lo scriviamo su queste pagine da almeno un anno: la preoccupazione per l’ascesa cinese è ...