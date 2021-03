UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 19 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 19 marzo 2021: La piccola Irene (Greta Putaturo) è in procinto di festeggiare insieme a Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone) la festa del Papà attraverso una simpatica caccia al tesoro. Filippo (Michelangelo Tommaso), a parte la festa tanto voluta dalla figlioletta, riceve una sorpresa che lo lascerà senza parole! Ormai fortemente delusa da Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), Rossella vive ora degli istanti di grande fragilità e tutto ciò rischia anche di avere ripercussioni sulla tesi… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 18 marzo 2021)di Unalin onda19: La piccola Irene (Greta Putaturo) è in procinto di festeggiare insieme a Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone) la festa del Papà attraverso una simpatica caccia al tesoro. Filippo (Michelangelo Tommaso), a parte la festa tanto voluta dalla figlioletta, riceve una sorpresa che lo lascerà senza parole! Ormai fortemente delusa da Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), Rossella vive ora degli istanti di grande fragilità e tutto ciò rischia anche di avere ripercussioni sulla tesi… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

