Un posto al sole, anticipazioni 19 marzo: Rossella abbandona gli studi? (Di giovedì 18 marzo 2021) Un posto al sole chiuderà la settimana con un episodio decisamente ricco di sorprese legate soprattutto alla Festa del Papà.Le anticipazioni della soap opera partenopea di venerdì 19 marzo, infatti, annunciano che a Palazzo Palladini ferveranno i preparativi per la ricorrenza e Jimmy e Irene avranno un'idea diversa dal solito, ossia festeggiare i papà Niko, Filippo e Franco tutti insieme. La proposta verrà accolta con entusiasmo da Giulia che deciderà di aiutare i bambini ad organizzare una bella festa, ma provocherà le proteste di Bianca che metterà in evidenza che queste ricorrenze a lei e al padre non piacciono affatto. Così, nonostante il disappunto della nipote, Giulia continuerà ad assecondare le richieste degli altri due bambini e si darà da fare affinché l'evento riesca. Oltre a dover fare i conti con ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Unalchiuderà la settimana con un episodio decisamente ricco di sorprese legate soprattutto alla Festa del Papà.Ledella soap opera partenopea di venerdì 19, infatti, annunciano che a Palazzo Palladini ferveranno i preparativi per la ricorrenza e Jimmy e Irene avranno un'idea diversa dal solito, ossia festeggiare i papà Niko, Filippo e Franco tutti insieme. La proposta verrà accolta con entusiasmo da Giulia che deciderà di aiutare i bambini ad organizzare una bella festa, ma provocherà le proteste di Bianca che metterà in evidenza che queste ricorrenze a lei e al padre non piacciono affatto. Così, nonostante il disappunto della nipote, Giulia continuerà ad assecondare le richieste degli altri due bambini e si darà da fare affinché l'evento riesca. Oltre a dover fare i conti con ...

