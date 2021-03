Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo 2021: l'ira di Rossella (Di giovedì 18 marzo 2021) Trama Un Posto al Sole oggi 18 marzo 2021 con la scoperta di Rossella del tradimento di Patrizio. Un duro colpo che potrebbe compromettere la sua carriera professionale. Niko fa una proposta a Susanna Nuova puntata Un Posto al Sole oggi 18 marzo 2021 con nuove importanti novità che cambieranno il futuro dei protagonisti della soap napoletana. Come sappiamo Niko e Susanna si sono lasciati prima del matrimonio, sull'altare davanti a tutti. Da quel momento la strada del piccolo Poggi ha preso diverse direzioni vista la grande delusione e la voglia di lasciarsi andare. Grazie all'aiuto dei genitori e anche del piccolo Jimmy si è rimesso in carreggiata e oggi è lui che porta avanti lo studio di avvocati, fondato insieme all'amico che si ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 marzo 2021) Trama Unaloggi 18con la scoperta didel tradimento di Patrizio. Un duro colpo che potrebbe compromettere la sua carriera professionale. Niko fa una proposta a Susanna Nuova puntata Unaloggi 18con nuove importanti novità che cambieranno il futuro dei protagonisti della soap napoletana. Come sappiamo Niko e Susanna si sono lasciati prima del matrimonio, sull'altare davanti a tutti. Da quel momento la strada del piccolo Poggi ha preso diverse direzioni vista la grande delusione e la voglia di lasciarsi andare. Grazie all'aiuto dei genitori e anche del piccolo Jimmy si è rimesso in carreggiata e oggi è lui che porta avanti lo studio di avvocati, fondato insieme all'amico che si ...

