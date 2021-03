Un carro armato sbaglia mira e centra allevamento di galline a Pordenone

(Di giovedì 18 marzo 2021) Undell’Esercito, impegnato in un’esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, hatoe hato undidi Vivaro in provincia di. Molte di queste sono morte nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che le ospitava. Ad accorgersi dell’incidente, avvenuto ieri, sono stati stamani i titolari dell’azienda agricola, che si trova alle porte del paese, i quali non riuscivano a darsi una spiegazione del danno al capannone e del decesso delle. Così hanno chiesto ai Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo di intervenire e solo dopo le forze dell’ordine hanno collegato gli elementi di cui erano in possesso. L’incidente ...

MediasetTgcom24 : Pordenone, carro armato dell'Esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline #pordenone… - fattoquotidiano : Pordenone, carro armato spara nella direzione sbagliata durante l’esercitazione: salta per aria allevamento di gall… - SkyTG24 : Pordenone, carro armato sbaglia mira: colpito allevamento di galline - PasqualeMarro : Carro armato dell’Esercito italiano fa strage di polli - daniele_melotti : RT @TELADOIOLANIUS: Speriamo che il commissario #Figliuolo abbia una mira migliore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : carro armato

Commenta per primo Pordenone,dell'Esercito mira e colpisce accidentalmente un allevamento di galline. Lo scoppio ha causato il decesso di numerosi animali oltre che il crollo di una parte della struttura che li ...Tra le notizie più curiose del giorno segnaliamo quella avvenuta in provincia di Pordenone, dove undell'Esercito durante una esercitazione di tiro in un poligono sul torrente Cellina, ...Un carro armato dell’Esercito , impegnato in un’esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ...Un carro armato dell’Esercito, impegnato in un’esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Viva ...