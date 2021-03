Ultrà Juve in Tribunale: “Cori contro la tifoseria, mai contro Napoli ed i napoletani” (Di giovedì 18 marzo 2021) Ultrà Juve in Tribunale, le dichiarazioni di Pavarino dei Drughi Curva Sud precisa che i Cori erano contro la tifoseria, non contro la città ed il popolo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021)in, le dichiarazioni di Pavarino dei Drughi Curva Sud precisa che ieranola, nonla città ed il popolo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

boonaboorra : @officialmaz Così parlò un ultrá romanista (così definito da Panatta, anch'egli romanista). Mi chiedo, a questo pun… - CarriaggioM : RT @ParticipioPart: Processo Juve, ultrà in Tribunale: 'Mai cori contro Napoli città, ce l'avevamo con la tifoseria. Manco le palle per amm… - velosodiego : Se anche la Juve si svegli e inizi a rinviare le partite facciamolo scoppiare questo campionato ultra Falsato IDEM… - ParticipioPart : Processo Juve, ultrà in Tribunale: 'Mai cori contro Napoli città, ce l'avevamo con la tifoseria. Manco le palle per… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Ultrà della Juve in Tribunale: 'Mai cori contro la città di Napoli' -