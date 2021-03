Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo: giornata da innamorati prima della partenza (Di giovedì 18 marzo 2021) Le prime foto di Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Il cantante Ultimo, al secolo Niccolò Morriconi, è stato sorpreso a fianco di Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Ultimo E LA fidanzata Jacqueline Luna DI Giacomo Ultimo ha recentemente ufficializzato la sua relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, pubblicando diversi scatti romantici dal suo account Instagram. La coppia è uscita allo scoperto ed è stata sorpresa da “Chi” per le strade di Roma: Ultimo e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 marzo 2021) Le prime foto die laDi, figlia di Heather Parisi. Il cantante, al secolo Niccolò Morriconi, è stato sorpreso a fianco didi, figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni DiE LADIha recentemente ufficializzato la sua relazione conDi, pubblicando diversi scatti romantici dal suo account Instagram. La coppia è uscita allo scoperto ed è stata sorpresa da “Chi” per le strade di Roma:e ...

