Ultimi sondaggi Izi: elezioni Roma, Gualtieri e Calenda fuori al primo turno (Di giovedì 18 marzo 2021) Brutte notizie per il centrosinistra e il Pd. Secondo gli Ultimi sondaggi elettorali Izi per la Repubblica, se si votasse oggi per le elezioni comunali di Roma ad accedere al ballottaggio sarebbero la sindaca uscente Virginia Raggi (26,2%) e il potenziale candidato di centrodestra, Guido Bertolaso (19,7%). fuori invece Roberto Gualtieri, potenziale candidato Pd (17,9%), e Carlo Calenda di Azione (15,3%), già sceso ufficialmente in campo. Ultimi sondaggi Izi: comunali Roma, Gualtieri sempre vincente al secondo turno Il centrosinistra può comunque guardare il bicchiere mezzo pieno. Secondo Izi, infatti, Gualtieri vincerebbe tutti i duelli al ...

