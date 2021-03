Ultimi sondaggi Ipsos: 44% italiani rifiuterebbe vaccino Astra-Zeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) Pandemia, vaccini anti Covid e crisi Pd. Sono questi i principali argomenti affrontati dagli Ultimi sondaggi realizzati da Ipsos per la trasmissione de La7, DiMartedì e andati in onda il 16 marzo. Agli intervistati è stato chiesto un’opinione sull’azione del governo Draghi riguardo alla pandemia Covid-19. Quasi uno su due (48%) approva l’azione dell’esecutivo mentre il 39% la boccia. Il 14% preferisce non esprimersi. Ultimi sondaggi Ipsos: italiani diffidenti verso il vaccino Astra-Zeneca Negli Ultimi giorni si è parlato molto del vaccino Astra-Zeneca e della sua sicurezza. Tanto che molti Paesi europei ne hanno stoppato la ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 marzo 2021) Pandemia, vaccini anti Covid e crisi Pd. Sono questi i principali argomenti affrontati daglirealizzati daper la trasmissione de La7, DiMartedì e andati in onda il 16 marzo. Agli intervistati è stato chiesto un’opinione sull’azione del governo Draghi riguardo alla pandemia Covid-19. Quasi uno su due (48%) approva l’azione dell’esecutivo mentre il 39% la boccia. Il 14% preferisce non esprimersi.diffidenti verso ilNegligiorni si è parlato molto dele della sua sicurezza. Tanto che molti Paesi europei ne hanno stoppato la ...

