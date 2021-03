Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di giovedì 18 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 09.50 – Bologna, Palacio ancora titolare con l’opzione rinnovo – Il Corriere dello Sport lo mette tra i titolari per la gara contro il Crotone. Palacio, poi, potrebbe rinviare il ritiro di un anno: in questo caso, il Bologna non sarebbe restio a proporgli un rinnovo per fargli chiudere la carriera all’ombra delle due torri. Ore 09.10 – Sampdoria, si torna in bolla: il positivo è un collaboratore di Ranieri – La Sampdoria è rientrata in bolla a seguito della positività al Coronavirus di un collaboratore del tecnico Claudio Ranieri. Ore 08.40 – Inter, Radu sostituisce Handanovic: l’ultima gara un anno e tre mesi fa – La Gazzetta dello Sport ricorda come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 09.50 – Bologna, Palacio ancora titolare con l’opzione rinnovo – Il Corriere dello Sport lo mette tra i titolari per la gara contro il Crotone. Palacio, poi, potrebbe rinviare il ritiro di un anno: in questo caso, il Bologna non sarebbe restio a proporgli un rinnovo per fargli chiudere la carriera all’ombra delle due torri. Ore 09.10 – Sampdoria, si torna in bolla: il positivo è un collaboratore di Ranieri – La Sampdoria è rientrata in bolla a seguitopositività al Coronavirus di un collaboratore del tecnico Claudio Ranieri. Ore 08.40 – Inter, Radu sostituisce Handanovic: l’ultima gara un anno e tre mesi fa – La Gazzetta dello Sport ricorda come ...

