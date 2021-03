Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 19:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno prima guerra fredda fra Stati Uniti e Russia Dopo le parole del Presidente Joe biden che ha detto di ritenere Putin un assassino oggi a replicare direttamente il capo del Cremlino Chi lo dice sa di esserlo auguro buona salute le parole di Putin al secondo Mosca biden non vuole migliorare i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti queste dichiarazioni sono molto negative chiaro che non vuole rimettere in sesto i rapporti con il nostro paese e poi andremo da questo ha detto il portavoce di Putin dmitri peskov duro Anche l’ex presidente russo medvedev niente costa tanto nella vita quanto la malattia e la stupidità torniamo in Italia lo Stato e ci sarà lo ha detto Mario Draghi alla cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del cavo di da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno prima guerra fredda fra Stati Uniti e Russia Dopo le parole del Presidente Joe biden che ha detto di ritenere Putin un assassino oggi a replicare direttamente il capo del Cremlino Chi lo dice sa di esserlo auguro buona salute le parole di Putin al secondo Mosca biden non vuole migliorare i rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti queste dichiarazioni sono molto negative chiaro che non vuole rimettere in sesto i rapporti con il nostro paese e poi andremo da questo ha detto il portavoce di Putin dmitri peskov duro Anche l’ex presidente russo medvedev niente costa tanto nella vita quanto la malattia e la stupidità torniamo in Italia lo Stato e ci sarà lo ha detto Mario Draghi alla cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del cavo di da ...

Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - fanpage : In prima linea per combattere il Covid19: i nostri medici sono candidati al Premio #Nobel per la Pace - fanpage : Dopo le vaccinazioni la mortalità tra i medici si è ridotta del 70 % - MariaGiuliaDelf : RT @Corriere: Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - Papslupo : RT @byoblu: Su #Byoblu24 interviene @marfeluca per commentare le ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti. In particolare le ultime di… -