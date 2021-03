Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 16:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Bergamo apertura lo Stato c’è e ci sarà l’ho detto Mario Draghi alla cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid Questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti siamo qui per promettere le parole del premier ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengono adeguatamente assistite e protette l’aiuta accolto il presidente draghi esattamente un anno dopo che una colonna di camion dell’esercito uscì dal cimitero cittadino per portare molte Bari di vittime del covid in crematori di altre città e regioni draghi ha deposto una corona di fiori al Cimitero Monumentale di Bergamo e inaugurato il bosco della memoria con la cerimonia per la messa a Dimora dei Cento alberi Economia La situazione sembra migliore di quanto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Bergamo apertura lo Stato c’è e ci sarà l’ho detto Mario Draghi alla cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid Questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti siamo qui per promettere le parole del premier ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengono adeguatamente assistite e protette l’aiuta accolto il presidente draghi esattamente un anno dopo che una colonna di camion dell’esercito uscì dal cimitero cittadino per portare molte Bari di vittime del covid in crematori di altre città e regioni draghi ha deposto una corona di fiori al Cimitero Monumentale di Bergamo e inaugurato il bosco della memoria con la cerimonia per la messa a Dimora dei Cento alberi Economia La situazione sembra migliore di quanto ...

