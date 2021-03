Ultime dal Centro Meteo Europeo. La primavera cambierà presto volto (Di giovedì 18 marzo 2021) La primavera sembrava iniziata con troppo anticipo. Un tepore eccessivo già alla fine di febbraio e ora eccoci qui, puntualmente, a vivere una decisa ricaduta invernale. La parentesi di freddo, che abbraccia gran parte d’Europa, non si esaurirà in tempi rapidi. L’attuale configurazione barica, che vede l’anticiclone atlantico in elevazione meridiana a favorire la massiccia discesa del freddo artico verso l’Europa, perdurerà ancora per un po’. Nei prossimi giorni l’anticiclone piegherà verso nord, favorendo l’arrivo di un nucleo d’aria ancor più rigida dall’Artico Russo. Il culmine del freddo tardivo si avrà entro il weekend, con anomalie termiche negative molto marcate su tutta l’Europa Centro-Meridionale, compresa l’area mediterranea. In Italia il grande freddo non mancherà, a parte che all’estremo Sud. Tendenza Meteo fine marzo, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Lasembrava iniziata con troppo anticipo. Un tepore eccessivo già alla fine di febbraio e ora eccoci qui, puntualmente, a vivere una decisa ricaduta invernale. La parentesi di freddo, che abbraccia gran parte d’Europa, non si esaurirà in tempi rapidi. L’attuale configurazione barica, che vede l’anticiclone atlantico in elevazione meridiana a favorire la massiccia discesa del freddo artico verso l’Europa, perdurerà ancora per un po’. Nei prossimi giorni l’anticiclone piegherà verso nord, favorendo l’arrivo di un nucleo d’aria ancor più rigida dall’Artico Russo. Il culmine del freddo tardivo si avrà entro il weekend, con anomalie termiche negative molto marcate su tutta l’Europa-Meridionale, compresa l’area mediterranea. In Italia il grande freddo non mancherà, a parte che all’estremo Sud. Tendenzafine marzo, ...

