UFFICIALE Sampdoria, Ferrari firma il rinnovo di contratto (Di giovedì 18 marzo 2021) Ora è UFFICIALE: la Sampdoria ha rinnovato il contratto di Alex Ferrari Alex Ferrari rinnova con la Sampdoria. Il difensore blucerchiato ha siglato un contratto fino al 2025: il comunicato della società doriana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alex Ferrari. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 30 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Ora è: laha rinnovato ildi AlexAlexrinnova con la. Il difensore blucerchiato ha siglato unfino al 2025: il comunicato della società doriana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di aver rinnovato ilrelativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alex. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 30 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Alex Ferrari rinnova con la Sampdoria. Per il difensore contratto fino al 2025 - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - Altro rinnovo in casa #Sampdoria - STOCALCIO1 : ?? #Sampdoria: ufficiale il rinnovo di Alex #Ferrari fino al 2025 - sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE: rinnova Ferrari, i dettagli: Attraverso un comunicato ufficiale, la Sampdoria ha annunciato:… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Alex Ferrari rinnova con la Sampdoria. Per il difensore contratto fino al 2025 -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sampdoria Sampdoria, UFFICIALE: rinnova Ferrari, i dettagli Commenta per primo Attraverso un comunicato ufficiale, la Sampdoria ha annunciato: 'Il presidente Massimo Ferrero e l'U. C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alex ...

UFFICIALE Sampdoria, Ferrari firma il rinnovo di contratto Ora è ufficiale: la Sampdoria ha rinnovato il contratto di Alex ...

UFFICIALE Sampdoria, Ferrari firma il rinnovo di contratto Calcio News 24 UFFICIALE Sampdoria, Ferrari firma il rinnovo di contratto Ora è ufficiale: la Sampdoria ha rinnovato il contratto di Alex Ferrari. Alex Ferrari rinnova con la Sampdoria. Il difensore blucerchiato ha siglato un contratto fino al 2025: il ...

UFFICIALE Ferrari rinnova con la Sampdoria: i dettagli del contratto Sampdoria, è ufficiale il prolungamento di contratto con Alex Ferrari: il difensore blucerchiato rinnova fino al 2025 Alex Ferrari rinnova con la Sampdoria. Il difensore blucerchiato ha siglato un con ...

Commenta per primo Attraverso un comunicato, laha annunciato: 'Il presidente Massimo Ferrero e l'U. C.comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alex ...Ora è: laha rinnovato il contratto di Alex ...Ora è ufficiale: la Sampdoria ha rinnovato il contratto di Alex Ferrari. Alex Ferrari rinnova con la Sampdoria. Il difensore blucerchiato ha siglato un contratto fino al 2025: il ...Sampdoria, è ufficiale il prolungamento di contratto con Alex Ferrari: il difensore blucerchiato rinnova fino al 2025 Alex Ferrari rinnova con la Sampdoria. Il difensore blucerchiato ha siglato un con ...