U.S. Città di Palermo: accolto il ricorso dell’ex vice presidente Vincenzo Macaione (Di giovedì 18 marzo 2021) accolto il ricorso dell'ex vice presidente dell'US Città di Palermo, Vincenzo Macaione.Il Collegio di garanzia dello Sport, nel procedimento legato alla gestione del club rosanero legato all'era Tuttolomondo, ha escluso ogni addebito sia per Macaione che per Alessandro Albanese (ex presidente) e Jonh Michael Traecy. Sono stati invece respinti i ricorsi riguardanti Daniela De Angeli, Laura Giordani, Silvana Rita Zamparini, Maurizio Zamparini. Accolti con riserva quelli di Andrea Bettini ed Emanuele Facile.Intanto sono arrivate le parole dell'avvocato, Alessandro Dagnino, dello stesso ex vice presidente."Siamo molto soddisfatti per il pieno accoglimento del ricorso che ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021)ildell'exdell'USdi.Il Collegio di garanzia dello Sport, nel procedimento legato alla gestione del club rosanero legato all'era Tuttolomondo, ha escluso ogni addebito sia perche per Alessandro Albanese (ex) e Jonh Michael Traecy. Sono stati invece respinti i ricorsi riguardanti Daniela De Angeli, Laura Giordani, Silvana Rita Zamparini, Maurizio Zamparini. Accolti con riserva quelli di Andrea Bettini ed Emanuele Facile.Intanto sono arrivate le parole dell'avvocato, Alessandro Dagnino, dello stesso ex."Siamo molto soddisfatti per il pieno accoglimento delche ...

Advertising

WiAnselmo : U.S. Città di #Palermo: accolto il ricorso dell'ex vice presidente Vincenzo Macaione - Mediagol : U.S. Città di #Palermo: accolto il ricorso dell'ex vice presidente Vincenzo Macaione - _frangia : RT @frittatine: palermo città impossibile: sticchio - frittatine : palermo città impossibile: sticchio - mazinga691 : La città di Palermo si distingue sempre per la sua perfetta organizzazione #vaccinazione #Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Città Palermo Volotea rilancia, dopo Cagliari base estiva a Olbia Volotea si basa a Olbia per l'estate. Dopo Cagliari - base tutto l'ano - Genova, Napoli, Palermo, Venezia e Verona, già sedi operative della compagnia aerea low cost che collega città di dimensioni medio - piccole e capitali europee, la scelta dell'aeroporto internazionale "Costa Smeralda"...

Università: 'impegno per dare servizi agli studenti' ... consulente di ECUA per i rapporti con l'Università degli studi di Palermo. Il Presidente ... che vede un progressivo e sempre più concreto potenziamento dell'offerta formativa universitaria nella città ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE Volotea si basa a Olbia per l'estate. Dopo Cagliari - base tutto l'ano - Genova, Napoli,, Venezia e Verona, già sedi operative della compagnia aerea low cost che collegadi dimensioni medio - piccole e capitali europee, la scelta dell'aeroporto internazionale "Costa Smeralda"...... consulente di ECUA per i rapporti con l'Università degli studi di. Il Presidente ... che vede un progressivo e sempre più concreto potenziamento dell'offerta formativa universitaria nella...