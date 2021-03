Tutte le difficoltà della didattica a distanza: il 96% degli studenti usa il cellulare durante le lezioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Pochi sprazzi di normalità durante questo autunno, ma in generale l'istruzione per milioni di ragazzi è proseguita con la didattica a distanza. Dopo un anno di pandemia, oltre il 40% degli studenti ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) Pochi sprazzi di normalitàquesto autunno, ma in generale l'istruzione per milioni di ragazzi è proseguita con la. Dopo un anno di pandemia, oltre il 40%ha ...

Tutte le difficoltà della didattica a distanza: il 96% degli studenti usa il cellulare durante le lezioni ... sottolinea che la didattica a distanza "è stata vissuta con molta difficoltà e fatica dalla grande ... ha impoverito tutte le dimensioni del processo formativo, riducendo motivazione e impegno ...

