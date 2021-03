Tuscia in zona rossa, Conestà (Mosap): «Apprezziamo vicinanza sindaci e Prefetto» (Di giovedì 18 marzo 2021) «La vicinanza del sindaco di Montalto di Castro Luca Benni e del Prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, con le loro azioni tese a sostenere la legittima protesta di chi non vuole la Tuscia in zona rossa, non può che farci piacere e sottolineare come quanto da noi chiesto agli organi centrali, sia in linea con il concetto di ordine pubblico nonché civile e pacifica convivenza». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), in seguito alla lettera scritta dal sindaco Benni al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e della petizione avviata dal Prefetto con la promessa di consegnare le firme al suo capo di Gabinetto e al Ministro della Salute Roberto Speranza. «Come abbiamo già avuto modo ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 18 marzo 2021) «Ladel sindaco di Montalto di Castro Luca Benni e deldi Viterbo Giovanni Bruno, con le loro azioni tese a sostenere la legittima protesta di chi non vuole lain, non può che farci piacere e sottolineare come quanto da noi chiesto agli organi centrali, sia in linea con il concetto di ordine pubblico nonché civile e pacifica convivenza». Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (), in seguito alla lettera scritta dal sindaco Benni al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e della petizione avviata dalcon la promessa di consegnare le firme al suo capo di Gabinetto e al Ministro della Salute Roberto Speranza. «Come abbiamo già avuto modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuscia zona Viterbo, Ail attiva linea telefonica per prenotare le uova di Pasqua Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram La solidarietà dell'Ail batte il covid. Anche a Viterbo e nella Tuscia, nonostante la zona rossa e le restrizioni introdotte per fermare la diffusione del virus, non si ferma la campagna delle Uova di Pasqua promossa dall'Associazione Italiana contro leucemie, ...

Ail Viterbo: attivata una linea telefonica per prenotare le uova di Pasqua VITERBO - La solidarietà dell'Ail batte il covid. Anche a Viterbo e nella Tuscia, nonostante la zona rossa e le restrizioni introdotte per fermare la diffusione del virus, non si ferma la campagna delle Uova di Pasqua promossa dall'Associazione Italiana contro leucemie, ...

Lettera di Marini alla Gelmini: "Tuscia in zona arancione" | NewTuscia Ail Viterbo, attivata una linea telefonica per prenotare le uova di Pasqua Viterbo – La solidarietà dell’Ail batte il covid. Anche a Viterbo e nella Tuscia, nonostante la zona rossa e le restrizioni introdotte per fermare la diffusione del virus, non si ferma la campagna del ...

Regione e Governo fanno finta di niente. Staniamoli con una manifestazione! Eppure, non un fiato. Non una risposta. Un silenzio tombale che sa tanto di no, anzi che è un no. Il muro eretto a protezione della zona rossa che avvolge ingiustamente la Tuscia sembra inespugnabile.

