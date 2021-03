Trento | tredicenne bullizzato e picchiato da un gruppo di coetanei all’uscita da scuola | salvato da una passante

(Di giovedì 18 marzo 2021) E’ statoe ha subito un tentativo di rapina da parte di undi. Vittima un 13enne diche alla fine di gennaio si è presentato alla Questura diinsieme al padre e ha raccontato alla Squadra Mobile di essere stato fermatodada alcuni minorenni, conoscenti e non, che gli hanno intimato di seguirli con percosse e minacce. Nascosti in una rampa di accesso a un garage, i ragazzini hanno iniziato a picchiare la vittima e a cercare eventuali soldi nel suo zaino e, insoddisfatti del bottino, gli hanno sequestrato il telefono e chiesto denaro per riaverlo. Le violenze sono finite quando una, sul lato opposto della strada, ha sentito la vittima invocare aiuto ed è ...

Ultime Notizie dalla rete : Trento tredicenne

... insieme ad altri tre - tutti residenti ae non imputabili perché minori di 14 anni - hanno compiuto una serie di vessazioni e soprusi nei confronti di un, sfociate anche in un ...... quando si è presentato in Questura a, la vittima accompagnata dal padre. Agli investigatori della Squadra Mobile , ilha raccontato di essere uscito da scuola e di essersi diretto ...Misura restrittiva per il capo della baby gang, un 15enne che si era già reso protagonista di episodi violenti nei confronti di altri minori ...Per uno di loro, quindicenne, scatta anche una misura restrittiva della libertà personale. La vittima ha appena 13 anni. L'operazione è stata svolta dagli agenti della squadra mobile ...