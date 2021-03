Trento-Perugia oggi, Champions League volley: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 18 marzo 2021) Trento e Perugia scenderanno in campo oggi, 18 marzo alle ore 19.00, per la gara d’andata della semifinale di Champions League di volley. Un derby che si preannuncia ad alta tensione tra due delle migliori squadre della nostra Superlega. L’unica cosa certa di questa doppia sfida è che al termine un’italiana conquisterà la finale della massima competizione continentale. Angelo Lorenzetti si affiderà al talento del suo roster con Simone Giannelli chiamato ad orchestrare il gioco offensivo dei dolomitici, prontoazionare le qualità offensive di Ricardo Lucarelli, Dick Kooy, Nimid Abdel-Aziz, Marko Podrascanin e Srecko Lisinac. Vital Heynen risponderà affidando le chiavi della regia al solito Dragan Travica mentre in diagonale ci saranno Thijs Ter Horst, Fabio Ricci e Sebastian Solè coppia ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021)scenderanno in campo, 18 marzo alle ore 19.00, per la gara d’andata della semifinale didi. Un derby che si preannuncia ad alta tensione tra due delle migliori squadre della nostra Superlega. L’unica cosa certa di questa doppia sfida è che al termine un’italiana conquisterà la finale della massima competizione continentale. Angelo Lorenzetti si affiderà al talento del suo roster con Simone Giannelli chiamato ad orchestrare il gioco offensivo dei dolomitici, prontoazionare le qualità offensive di Ricardo Lucarelli, Dick Kooy, Nimid Abdel-Aziz, Marko Podrascanin e Srecko Lisinac. Vital Heynen risponderà affidando le chiavi della regia al solito Dragan Travica mentre in diagonale ci saranno Thijs Ter Horst, Fabio Ricci e Sebastian Solè coppia ...

