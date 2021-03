Tre ex M5S scelgono la Meloni: De Toma, Drago e Silvestri. FdI: “Continua la nostra crescita” (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ ufficiale. Gli ex parlamentari M5S, i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri e la senatrice Tiziana Drago, hanno aderito a Fratelli d’Italia. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. FdI accoglie De Toma, Silvestri e Drago Fratelli d’Italia si conferma punto di riferimento nel panorama politico italiano. La coerenza sui principi, la correttezza e la responsabilità con cui il partito di Giorgia Merloni sta affrontando questa fase delicata all’opposizione del governo Draghi le ha fatto guadagnare stima e consensi, suffragati dai sondaggi. I parlamentari De Toma e Silvestri, eletti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ ufficiale. Gli ex parlamentari M5S, i deputati Massimiliano Dee Rachelee la senatrice Tiziana, hanno aderito a Fratelli d’Italia. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. FdI accoglie DeFratelli d’Italia si conferma punto di riferimento nel panorama politico italiano. La coerenza sui principi, la correttezza e la responsabilità con cui il partito di Giorgia Merloni sta affrontando questa fase delicata all’opposizione del governo Draghi le ha fatto guadagnare stima e consensi, suffragati dai sondaggi. I parlamentari De, eletti ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tre ex M5S scelgono la Meloni: De Toma, Drago e Silvestri. FdI: “Continua la nostra crescita” - AmegidAbd : Tre ex M5s scelgono Giorgia Meloni: Drago, De Toma e Silvestri entrano ufficialmente in FdI - redfox78312431 : @Adnkronos pensa te...tre M5S in fratelli d'italia...ma che cazzo potevate aspettarvi da quel movimento - M5S_No_Grazie : RT @lucianoghelfi: Sono tre i nuovi ingressi in #FratellidItalia, ex #M5S sinora al gruppo Misto. Oltre ai deputati Massimiliano #DeToma e… - SchiavRoberto : MATTARELLA IN GALERA! IN OLANDA HANNO VOTATO IN TRE 3 GG E QUESTO INDIVIDUO L'HA VIETATO X FAVORIRE SUOI COMPAGNI… -