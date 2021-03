Transizione 4.0, Incentivi stabili, competenze professionali e firma digitale: le proposte dei Periti Industriali per l’innovazione (Di giovedì 18 marzo 2021) Incentivi stabili nel tempo, valorizzazione delle competenze professionali e firma digitale: sono le tre proposte dei Periti Industriali per rafforzare l’impianto degli obiettivi del Programma Transizione 4.0 e supportarne l’effettiva realizzabilità. proposte presentate oggi dalla categoria e consegnate a tutti i relatori (istituzioni, professioni e mondo imprenditoriale) intervenuti alla webconference “Da Industria 4.0 a Transizione 4.0: il ruolo dei professionisti nella trasformazione digitale delle imprese”, organizzata dal Consiglio nazionale Periti Industriali e dal Consiglio nazionale Ingegneri con l’obiettivo di fare il punto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021)nel tempo, valorizzazione delle: sono le tredeiper rafforzare l’impianto degli obiettivi del Programma4.0 e supportarne l’effettiva realizzabilità.presentate oggi dalla categoria e consegnate a tutti i relatori (istituzioni, professioni e mondo imprenditoriale) intervenuti alla webconference “Da Industria 4.0 a4.0: il ruolo dei professionisti nella trasformazionedelle imprese”, organizzata dal Consiglio nazionalee dal Consiglio nazionale Ingegneri con l’obiettivo di fare il punto ...

