Traffico Roma del 18-03-2021 ore 17 | 00

(Di giovedì 18 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane proseguono i lavori sullaFiumicino chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane verso l’Eur inimitabile la formazione di rallentamenti e code in prossimità dell’uscita obbligatoria lavori urgenti anche alla gasdotto su via della Magliana dove si viaggia a senso unico alternato regolato da semafori mobili tra il cavalcavia di viale Newton e via delle Idrovore della Magliana mentre termineranno il prossimo 8 aprile lavori in via di Torrevecchia chiusa tra via Cesare Lombroso e via Moneglia nelle due direzioni il Lazio è in zona rossa per agevolare gli ...