Traffico Roma del 18-03-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato un aumento a causa degli spostamenti del mattino ci sono sulla Nomentana a causa di un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare incidente che sta provocando Code in direzione del centro sul raccordo coda in carreggiata interna tra le uscite tuscolane dati a causaintenso abbiamo poi rallentamenti di lieve entità non la carreggiata esterna tra La Rustica il bivio con laL’Aquila sul tratto Urbano dellaL’Aquila AQ di via Filippo Fiorentini alla tangenziale est coda anche sulla diramazioneSud Torrenova al Raccordo ricordiamo i lavori sulla-fiumicino ...