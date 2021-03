Tour de France, il sindaco di Firenze Nardella: “Al lavoro per farlo partire da noi” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Italia e Firenze sono al lavoro per far partire il Tour de France dal nostro Paese. Parola del sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella. “In queste settimane siamo impegnati per la candidatura della partenza del Tour con l’Emilia Romagna – ha spiegato il primo cittadino a margine della presentazione della corsa ‘Per sempre Alfredo’ in programma il 21 marzo -. Sarebbe davvero bello che nel nome di Alfredo Martini si possa ottenere questo evento. Sarebbe la prima partenza in Italia per il Tour e soprattutto coronerebbe un periodo straordinario cominciato con i Mondiali di ciclismo nel 2013?, ha aggiunto Nardella. Non è chiaro se il sindaco si riferisse già all’edizione 2021 oppure alle prossime, ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Italia esono alper farildedal nostro Paese. Parola deldel capoluogo toscano, Dario. “In queste settimane siamo impegnati per la candidatura della partenza delcon l’Emilia Romagna – ha spiegato il primo cittadino a margine della presentazione della corsa ‘Per sempre Alfredo’ in programma il 21 marzo -. Sarebbe davvero bello che nel nome di Alfredo Martini si possa ottenere questo evento. Sarebbe la prima partenza in Italia per ile soprattutto coronerebbe un periodo straordinario cominciato con i Mondiali di ciclismo nel 2013?, ha aggiunto. Non è chiaro se ilsi riferisse già all’edizione 2021 oppure alle prossime, ...

