Tottenham eliminato dall’Europa League | Mourinho | “Com’è successo? Bella domanda”

(Di giovedì 18 marzo 2021) La Dinamo Zagabria haclamorosamente il, ribaltando il 2-0 dell’andata degli ottavi di finale dell’Europa2020/2021 e imponendosi per 3-0 in Croazia. Una tripletta di Orsic, esterno d’attacco, ha condannato gli Spurs, adagiatisi sugli allori del rilevante vantaggio precedentemente ottenuto. Joséha rilasciato alcune dichiarazioni post-partita, palesando evidente delusione, soprattutto ciò che concerne l’atteggiamento in campo dei suoi ragazzi, fautori di prestazioni rivedibili. Di seguito le dichiarazioni diai microfoni di BT Sport: “. Se mi dimentico gli ultimi 10? dei supplementari, negli altri 105? c’è stata una squadra che ha dato tutto in campo. Sudore, ...

GoalItalia : Giocava in B con lo Spezia ?? Tripletta all'Atalanta in Champions ?????? Tripletta a Mourinho: Tottenham eliminato d… - SkySport : GUARDA I GOL che hanno eliminato il Tottenham di Mourinho: che rimonta a Zagabria - sportli26181512 : Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0: gol e highlights. Tripletta di Orsic, Mourinho eliminato: A Zagabria si consuma la c… - sportface2016 : #Mourinho sull'eliminazione del suo #Tottenham - RaiSport : ? #EuropaLeague, #Tottenham eliminato dalla #DinamoZagabria #Arsenal e #Granada avanti ?? -

... la FA Cup,dall'Everton di Ancelotti con un rocambolesco 5 - 4. Uscito a sorpresa anche dall'Europa, ora ilè ottavo in classifica nel campionato inglese di Premier League, a - ...Clamorosa uscita di scena per ilin Europa League. Gli Spurs di Mourinho sono stati eliminati dalla Dinamo Zagabria, vittoriosi per 3 - 0 ai supplementari nel ritorno degli ottavi e qualificati per i quarti. Gli inglesi si ...Mislav Orsic è diventato senza dubbio l’incubo del Tottenham, eliminato dalla competizione europea da una tripletta segnata dal talento 29enne, capace di ribaltare da solo il 2-0 dell’andata. Una ...Il recap dell'indolore sconfitta dell'Arsenal contro l'Olympiacos. I Gunners, per i goal in trasferta, passano al turno successivo ...