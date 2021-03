Toscana: vaccinazioni con AstraZeneca riprendono. Oltre 4.500 dosi pronte subito (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche in Toscana riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca, dopo ilvia libera di Ema, l'ente europeo per i medicinali e il nulla osta del ministero della salute. Nella regione, le persone in attesa del secondo vaccino AstraZeneca sono 34 mila. Si riparte oggi, 19 marzo, con 4.501. La comunicazione del ministero della Salute ha sbloccato la situazione: via libera a partire dalle 15. In totale per la giornata erano state 5.404 le prenotazioni per AstraZeneca, di cui 903 prima delle 15 che sono state annullate: gli interessati avranno la priorità per riprenotarsi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche inlecon, dopo ilvia libera di Ema, l'ente europeo per i medicinali e il nulla osta del ministero della salute. Nella regione, le persone in attesa del secondo vaccinosono 34 mila. Si riparte oggi, 19 marzo, con 4.501. La comunicazione del ministero della Salute ha sbloccato la situazione: via libera a partire dalle 15. In totale per la giornata erano state 5.404 le prenotazioni per, di cui 903 prima delle 15 che sono state annullate: gli interessati avranno la priorità per riprenotarsi L'articolo proviene da Firenze Post.

