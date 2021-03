Tomori | “Maldini? Come se un attaccante si ritrovasse tra qualche anno CR7 o Messi come direttore sportivo”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Fikayo, in un’intervista al Times, ha parlato dell’effetto di giocare nel Milan e ritrovarsids un simbolo del calcio mondialePaolo. Queste le parole del difensore: “Prima di venire al Milan ho parlato con Paolo. Ovviamente sapevo che il Milan era un grande club, ma quando sono arrivato e sono andato al museo di Casa Milan, ho visto tutti i Palloni d’Oro, le foto dei grandi giocatori che ci sono stati prima, poi le sette Champions League e ho capito davvero dov’ero. Quando vado al campo di allenamento e vedo le immagini di Shevchenko,, Kakà e Seedorf, e penso che siano stati tutti qui e si siano seduti tutti in questi spogliatoi, mi riempio di orgoglio. Lavorare con? Voglio ...

Anche questa sera, maglia da titolare Fikayo Tomori che affiancherà Simon Kjaer al centro della difesa. 'Prima di venire qui ho parlato con Paolo Maldini, ovviamente sapevo che si trattava di un grande club. Voglio impressionarlo. È come se da attaccante un giorno ti ritrovassi Cristiano Ronaldo o Lionel Messi come tuo direttore sportivo; e sentissi da loro queste parole.