Tommaso Zorzi rimuove Giulia Salemi da Instagram: "Faccio pulizie" (VIDEO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Tommaso Zorzi fa pulizie sui suoi canali social Dopo il trionfo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip a Tommaso Zorzi si sono aperte le porte di Mediaset. Infatti, oltre ad un nuovo progetto top secret su Mediaset Play, il rampollo meneghino è uno degli opinionisti de L'Isola dei Famosi 15. Nel frattempo, il 25enne ha fatto sapere a tutti i suoi follower di aver rimosso alcune seguaci dai suoi canali social e tra questi vi sarebbe anche l'ex amica Giulia Salemi. Ricordiamo infatti, che a poche settimane dal termine del reality show di Canale 5 i loro rapporti si sono definitivamente deteriorati. E se lei cerca di riconquistarlo, l'influencer non ne vuole sapere.

