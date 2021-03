Tommaso Zorzi, polemica su montepremi GF Vip in beneficenza: “Assurdo, ecco perché l’ho detto!” – VIDEO (Di giovedì 18 marzo 2021) Tommaso Zorzi dal cuore d’oro. Il vincitore del GF Vip 5 ha deciso di donare non la metà ma l’intero montepremi conquistato con il suo trionfo al reality e pari a 100mila euro agli anziani, nel dettaglio alle Rsa che si occupano di anziani soli. Eppure, nonostante il gesto generoso, c’è più di qualcuno che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 marzo 2021)dal cuore d’oro. Il vincitore del GF Vip 5 ha deciso di donare non la metà ma l’interoconquistato con il suo trionfo al reality e pari a 100mila euro agli anziani, nel dettaglio alle Rsa che si occupano di anziani soli. Eppure, nonostante il gesto generoso, c’è più di qualcuno che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - tzvip_sovip : @tommaso_zorzi noi abbiamo una vita sai? Ci dai sempre queste mezzi indizi e noi da brave nutrie cerchiamo di decif… - Dvalila : Comunque non ho più potere decisionale nella mia vita, tutti gli impegni li scandisce @tommaso_zorzi Qual è la pros… -