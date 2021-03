Tiziana Drago e gli altri: i tre ex M5S che passano a Fratelli d’Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Gli ex parlamentari M5S, i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri e la senatrice Tiziana Drago, hanno aderito a Fratelli d’Italia. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e dal respon organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.”Prosegue il momento di crescita di Fratelli d’Italia -ha sottolineato Donzelli- stiamo accogliendo le persone con i profili a noi compatibili, è una scelta di convinzione, è difficile aderire o scegliere per interesse l’unico partito di opposizione”. “Abbiamo sempre evitato -ha fatto eco Lollobrigida- un modello campagna acquisti”, anche perchè “Fratelli d’Italia è per tanti ma non per tutti. Rispetto alle richieste che ci sono giunte ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Gli ex parlamentari M5S, i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri e la senatrice, hanno aderito a. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e dal respon organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.”Prosegue il momento di crescita di-ha sottolineato Donzelli- stiamo accogliendo le persone con i profili a noi compatibili, è una scelta di convinzione, è difficile aderire o scegliere per interesse l’unico partito di opposizione”. “Abbiamo sempre evitato -ha fatto eco Lollobrigida- un modello campagna acquisti”, anche perchè “è per tanti ma non per tutti. Rispetto alle richieste che ci sono giunte ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiziana Drago Fdi, ufficiale adesione senatrice Drago. Con lei altri due ex M5S L'annuncio oggi E' ufficiale. Gli ex parlamentari M5S, i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri e la senatrice del Gruppo misto Tiziana Drago, hanno aderito a Fratelli d'Italia. L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e dal respon organizzazione ...

"Nessuno deve più fare tamponi". Il caso del comandante dei vigili di Acireale arriva in Senato 'Quanto scritto su un canale social è di una gravità indicibile e meriterebbe provvedimenti disciplinari immediati'. Così la senatrice ex M5s oggi al gruppo Misto, Tiziana Drago, porta in Parlamento la vicenda del comandante dei vigili urbani di Acireale, Antonio Molino, che qualche giorno fa, in un post su Facebook, aveva invitato la cittadinanza a non fare più ...

