Tiro con l'arco, European Grand Prix Porec 2021: sei italiani superano le eliminatorie (Di giovedì 18 marzo 2021) Marco Morello, Yuri Belli, Federico Musolesi, Tatiana Andreoli, Elena Tonetta e Lucilla Boari passano il turno nelle eliminatorie dell'European Grand Prix di Porec, in corso di svolgimento in Croazia.. Si sono invece fermati Marco Galiazzo, Karen Hervat e Tanya Giaccheri. Domani tornano sulla linea di Tiro nel ricurvo anche Alessandro Paoli e Chiara Rebagliati che avevano avuto accesso diretto al terzo turno in virtù della posizione ottenuta al termine del ranking round e i 6 azzurri del compound. Al termine della giornata, che verrà seguita in diretta streaming dalle telecamere di YouArco, si disputeranno tutti i match fino alle semifinali.LE eliminatorie DELl'arco OLIMPICO – Domani scenderanno in campo al mattino nei 16esimi le azzurre del ...

