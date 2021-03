Tiro a volo | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di trap a Nuova Delhi De Filippis a caccia del pass olimpico

(Di giovedì 18 marzo 2021) Comincia domani la spedizione indiana della Nazionale Italiana di Fossa Olimpica, impegnata adal 24 al 27 marzo nella seconda tappa stagionale delladelISSF. Gli azzurri, guidati dal Direttore Tecnico Albano Pera, si sono radunati al Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Roma in vista della partenza di domani. Questo raduno preventivo si è reso necessario per creare la bolla anti-Covid e per effettuare i tamponi a tutti i componenti della spedizione. Di seguito l’elenco degli atletiper la tappa di: Mauro De(Fiamme Oro), Valerio Grazini (Carabinieri), Daniele Resca (Carabinieri), Alessia Iezzi (Carabinieri), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro). Presente anche ...

Il tiro a volo azzurro cerca un altro acuto in ottica Tokyo 2020. Ieri mattina la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica del Direttore Tecnico Albano Pera si è radunata nel Centro di Preparazione Olimpica ... Comincia domani la spedizione indiana della Nazionale Italiana di Fossa Olimpica, impegnata a Nuova Delhi dal 24 al 27 marzo nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo ISSF. Gli azzurri, ... Buone sensazioni in avvio di stagione olimpica all'aperto per la Nazionale italiana di tiro con l'arco ... ha firmato il miglior punteggio assoluto in qualificazione ed è volato direttamente al terzo ...