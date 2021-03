Tiger Woods lascia l’ospedale | “Sono tornato”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo l’ansia per il terribile incidente stradale che l’aveva coinvolto e soprattutto per il prosieguo della sua carriera sui campi di golf,e rientra a casa. Il campione statunitense l’ha annunciato sul suo profilo Twitter scrivendo un significativo: “is back”.trascorsi 22 giorni dalla sua disavventura in auto che l’ha costretto al ricovero presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. Il golfista americano ha seriamente rischiato la vita e ha riportato fratture multiple alle gambe. Quando è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla parte bassa della gamba destra e alla caviglia, in molti hanno temuto che il fuoriclasse californiano fosse costretto ad annunciare il ritiro dall’attività ...

è tornato a casa al termine del periodo di convalescenza in ospedale post intervento chirurgico alla gamba destra. L'operazione era stata necessaria dopo il grave incidente occorso al ...is back . Come annuncia una nota postata sul suo profilo Twitter. La Tigre è finalmente fuori dall'ospedale , dal Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A distanza di 22 lunghi giorni ...Tiger Woods è tornato a casa e si prepara a seguire un percorso di riabilitazione dopo l'incidente. Dopo l’ansia per il terribile incidente stradale che l’aveva coinvolto e soprattutto per il ...L'americano ha lasciato l'ospedale dopo l'incidente di fine febbraio. Ora riposo prima della riabilitazione che potrà portarlo nuovamente alla vittoria, come avvenne per Hermann Maier ...