The Wife, stasera in prima tv l’anatomia di una coppia nel gioco d’alta scuola tra Glenn Close e Jonathan Pryce (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ce l’abbiamo sotto mano uno scrittore ebreo giovane e brillante?”, chiede un editor tra le nuvole di fumo durante una riunione di redazione nei primi anni Sessanta. In effetti è l’epoca in cui si va affermando una nuova generazione di brillanti autori di origine ebraica come Saul Bellow, Bernard Malamud, Philip Roth, ogni casa editrice deve averne uno. prima ancora della qualità della scrittura, per vendere un libro è indispensabile l’etichetta da apporre in copertina: il nome dell’autore, un personaggio persino più importante di quelli contenuti tra le pagine. E allora la sveglissima assistente di redazione, Joan Castleman, suggerisce il nome di suo marito Joe, ambizioso ex professore di letteratura che l’ha sposata dopo aver abbandonato la prima moglie. Una fiducia evidentemente ben riposta, dato che molti anni dopo – la scena appena descritta è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ce l’abbiamo sotto mano uno scrittore ebreo giovane e brillante?”, chiede un editor tra le nuvole di fumo durante una riunione di redazione nei primi anni Sessanta. In effetti è l’epoca in cui si va affermando una nuova generazione di brillanti autori di origine ebraica come Saul Bellow, Bernard Malamud, Philip Roth, ogni casa editrice deve averne uno.ancora della qualità della scrittura, per vendere un libro è indispensabile l’etichetta da apporre in copertina: il nome dell’autore, un personaggio persino più importante di quelli contenuti tra le pagine. E allora la sveglissima assistente di redazione, Joan Castleman, suggerisce il nome di suo marito Joe, ambizioso ex professore di letteratura che l’ha sposata dopo aver abbandonato lamoglie. Una fiducia evidentemente ben riposta, dato che molti anni dopo – la scena appena descritta è ...

Advertising

Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv giovedì 18 marzo: Il caso Paradine, Ancora vivo, The Wife - VigilanzaT : Film Tv giovedì 18 marzo: Il caso Paradine, Ancora vivo, The Wife - Varg63481235 : RT @PGood2021: #zerotolerance Hot Wife Creampie 3 - Scene 4 - ammacrelllin : Movie of the Day: VINCERE dir. Marco Bellocchio (2009) cast: Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi DOP: Daniele Ciprì… - vanellopeb : @swifttselena Per quanto riguarda Designated Survivors, sconsiglio la versione americana tirata troppo per le lungh… -