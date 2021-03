The Present: Il cortometraggio palestinese candidato all’Oscar su Netflix (Di giovedì 18 marzo 2021) Il cortometraggio “The Present” del regista palestinese-britannico Farah Nabulsi, Presentato lunedì tra i candidati alla 93a edizione degli Academy Awards per la migliore categoria di cortometraggi live action, sarà disponibile esclusivamente per lo streaming live su Netflix a partire da giovedì. Cosa ha detto Netflix “The Present debutta a livello globale su Netflix (eccetto Francia e Giappone) e sarà disponibile in arabo con sottotitoli in inglese”, ha affermato la principale piattaforma di streaming che ha oltre 200 milioni di utenti da 190 paesi. “L’ultima aggiunta di Netflix alla breve lista dei film arabi arriva come parte del suo impegno nel Presentare storie arabe al mondo e della sua convinzione che le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Il“The” del regista-britannico Farah Nabulsi,ato lunedì tra i candidati alla 93a edizione degli Academy Awards per la migliore categoria di cortometraggi live action, sarà disponibile esclusivamente per lo streaming live sua partire da giovedì. Cosa ha detto“Thedebutta a livello globale su(eccetto Francia e Giappone) e sarà disponibile in arabo con sottotitoli in inglese”, ha affermato la principale piattaforma di streaming che ha oltre 200 milioni di utenti da 190 paesi. “L’ultima aggiunta dialla breve lista dei film arabi arriva come parte del suo impegno nelare storie arabe al mondo e della sua convinzione che le ...

Advertising

kjdcola : THIS IS THE FIRST TIME IM SEEING THEM TOGETHER IN THE PRESENT TENSE IMGOFODJFKDOSOFJFJDJCJVJDJFJFJSJDJCJDJDKCKFJJSK… - aguasigma : We present you the SIGMA Group new facilities, located in Cornellà de Terri, Girona - Emanuele676 : @ilpost The Present del 2016 non è male, ma non è il corto nominato agli Oscar, anche perché è animato :D - YolBlog : #THEPRESENT - in arrivo su #Netflix il cortometraggio diretto da Farah Nabulsi nominato agli #Oscars - MaP39008118 : @ilpost Il the present su YouTube non è quello candidato. -