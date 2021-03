The Good Doctor 4 e The Resident 2, trama 9^ puntata 19 marzo: problemi sentimentali in vista (Di giovedì 18 marzo 2021) Venerdì 19 marzo su Rai due andrà in onda la nona puntata di The Good Doctor 4 e The Resident 2. In entrambi i medical drama, i protagonisti avranno a che fare con problemi personali ed in particolare sentimentali. Al St. Bonaventure Hospital arriverà una nuova radiologa di cui Shaun si invaghirà e con la quale rischierà di tradire Lea. Nel frattempo, Audrey Lim prenderà finalmente coscienza del suo problema e Morgan si ritroverà a gestire un caso davvero complicato mentre Claire verrà accusata di razzismo da una paziente. Al Chastain Park, Nic dovrà affrontare non solo la rottura con Conrad, ma anche i problemi di salute di sua sorella Jessie che starà sempre peggio mentre Mina e Austin saranno sempre più intimi. The Good ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 marzo 2021) Venerdì 19su Rai due andrà in onda la nonadi The4 e The2. In entrambi i medical drama, i protagonisti avranno a che fare conpersonali ed in particolare. Al St. Bonaventure Hospital arriverà una nuova radiologa di cui Shaun si invaghirà e con la quale rischierà di tradire Lea. Nel frattempo, Audrey Lim prenderà finalmente coscienza del suo problema e Morgan si ritroverà a gestire un caso davvero complicato mentre Claire verrà accusata di razzismo da una paziente. Al Chastain Park, Nic dovrà affrontare non solo la rottura con Conrad, ma anche idi salute di sua sorella Jessie che starà sempre peggio mentre Mina e Austin saranno sempre più intimi. The...

