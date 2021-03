The Clash, la rivolta che ispirò il testo di White Riot | Memories (Di giovedì 18 marzo 2021) White Riot dei Clash, oggi, suona come una qualsiasi canzone dei primi anni dei Ramones. La band di Joey Ramone era infatti solita aprire ogni brano con il tempo “one two three four” e Mick Jones dei Clash, quando registra il brano, fa altrettanto. Joe Strummer e soci sono ancora 4 sbarbati pieni di voglia di cambiare, e proprio questo bisogno quasi fisiologico diventa la loro ispirazione. Il 30 agosto 1976 Joe Strummer e Paul Simonon hanno già le gonadi piene, perché la loro band ha cambiato nome tre volte e non ha ancora inciso un disco. Tra uno shottino e un rock steady passano le serate al Roxy Club, il locale giamaicano in cui il DJ Don Letts intrattiene gli avventori a colpi di reggae e punk. Sì, perché Londra è la capitale europea del reggae e i futuri Clash amano quel genere, specialmente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)dei, oggi, suona come una qualsiasi canzone dei primi anni dei Ramones. La band di Joey Ramone era infatti solita aprire ogni brano con il tempo “one two three four” e Mick Jones dei, quando registra il brano, fa altrettanto. Joe Strummer e soci sono ancora 4 sbarbati pieni di voglia di cambiare, e proprio questo bisogno quasi fisiologico diventa la loro ispirazione. Il 30 agosto 1976 Joe Strummer e Paul Simonon hanno già le gonadi piene, perché la loro band ha cambiato nome tre volte e non ha ancora inciso un disco. Tra uno shottino e un rock steady passano le serate al Roxy Club, il locale giamaicano in cui il DJ Don Letts intrattiene gli avventori a colpi di reggae e punk. Sì, perché Londra è la capitale europea del reggae e i futuriamano quel genere, specialmente ...

