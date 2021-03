Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Astrazeneca è “sicuro ed efficace”. A dirlo in conferenza stampa ad Amsterdam è Emer Cooke, la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea del farmaco. Le analisi di laboratorio consentono di escludere che il vaccino sia associato con l’incremento di eventi trombotici. Inoltre è stato dimostrato che Astrazeneca ha almeno il 60% per cento di efficacia, come chiarito dalle sperimentazioni, ma l’efficacia può essere anche superiore. I benefici sono dunque maggiori dei rischi. In Europa sono 7 milioni le persone vaccinate con Astrazeneca. E 11 milioni hanno ricevuto il vaccino nel Regno Unito. L’Ema rimarrà vigile. Gli effetti collaterali continueranno ad essere monitorati. DRAGHI A BERGAMO: LO STATO C’È E CI SARÀ Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) Astrazeneca è “sicuro ed efficace”. A dirlo in conferenza stampa ad Amsterdam è Emer Cooke, la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea del farmaco. Le analisi di laboratorio consentono di escludere che il vaccino sia associato con l’incremento di eventi trombotici. Inoltre è stato dimostrato che Astrazeneca ha almeno il 60% per cento di efficacia, come chiarito dalle sperimentazioni, ma l’efficacia può essere anche superiore. I benefici sono dunque maggiori dei rischi. In Europa sono 7 milioni le persone vaccinate con Astrazeneca. E 11 milioni hanno ricevuto il vaccino nel Regno Unito. L’Ema rimarrà vigile. Gli effetti collaterali continueranno ad essere monitorati. DRAGHI A BERGAMO: LO STATO C’È E CI SARÀ

