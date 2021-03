Tg Lazio, edizione del 18 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Trentacinque centri vaccinali fermi e 20mila dosi non somministrate. Ecco le conseguenze nel Lazio dello stop al vaccino AstraZeneca. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha sottolineato che “oggi ricordiamo in maniera solenne le vittime del Covid, ma per vincere questa guerra abbiamo bisogno dei vaccini”. In attesa che l’Ema sblocchi il siero anglosvedese, la Regione si prepara ad avviare la fase 2 della campagna vaccinale. Tra le novità l’apertura dell’area delle Vele di Calatrava a Tor Vergata dove i cittadini potranno vaccinarsi in pochi minuti senza scendere dall’auto. INCENDIO A PORTONE ISS, INDAGINE PASSA A PM ANTITERRORISMO Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) Trentacinque centri vaccinali fermi e 20mila dosi non somministrate. Ecco le conseguenze nel Lazio dello stop al vaccino AstraZeneca. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha sottolineato che “oggi ricordiamo in maniera solenne le vittime del Covid, ma per vincere questa guerra abbiamo bisogno dei vaccini”. In attesa che l’Ema sblocchi il siero anglosvedese, la Regione si prepara ad avviare la fase 2 della campagna vaccinale. Tra le novità l’apertura dell’area delle Vele di Calatrava a Tor Vergata dove i cittadini potranno vaccinarsi in pochi minuti senza scendere dall’auto. INCENDIO A PORTONE ISS, INDAGINE PASSA A PM ANTITERRORISMO

