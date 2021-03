Tg Cultura, edizione del 18 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Digitalizzazione, valorizzazione dei borghi e del patrimonio rurale e accessibilità ai luoghi della cultura. E poi la sicurezza antisismica nei luoghi di culto, il potenziamento di Cinecittà e un piano per i grandi attrattori culturali e turistici. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha delineato i punti cardine del suo comparto da inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tolto il turismo, passato a un ministero autonomo, il dicastero di Franceschini ha a disposizione 5 miliardi e 600 milioni di euro. “Una parte importante”, ha spiegato il ministro. IL DANTE DI ANDREA DEL CASTAGNO RESTAURATO E ‘RINGIOVANITO’ Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) Digitalizzazione, valorizzazione dei borghi e del patrimonio rurale e accessibilità ai luoghi della cultura. E poi la sicurezza antisismica nei luoghi di culto, il potenziamento di Cinecittà e un piano per i grandi attrattori culturali e turistici. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha delineato i punti cardine del suo comparto da inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tolto il turismo, passato a un ministero autonomo, il dicastero di Franceschini ha a disposizione 5 miliardi e 600 milioni di euro. “Una parte importante”, ha spiegato il ministro. IL DANTE DI ANDREA DEL CASTAGNO RESTAURATO E ‘RINGIOVANITO’

Ultime Notizie dalla rete : Cultura edizione Verso il Matera Film Festival Premio sceneggiatura "Pasquale Festa Campanile" Novità importante dell'edizione 2021 è l'attenzione ... Matera Film Festival è cultura: con l'OFF Cinema, musica, teatro e lettura vivono tutto l'anno Se ...

SCUOLA/ Colloqui Fiorentini, 20 anni di letteratura che aprono il cuore ... di essere un'alternativa alla cultura dominante. Non per l'arroganza di chi pensa di essere ... SCUOLA/ Emilia Vergani, il dono (e il compito) di interrogare la vita dei giovani Alla prima edizione dei ...

Tg Cultura, edizione dell'11 marzo 2021 - DIRE.it Dire Summer Jamboree Senigallia sarà diverso, ma si farà Se la prima edizione del Summer Jamboree on the Lake a Lugano è stata rimandata al 2022, si farà, sia pure in forma diversa, il XXI Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e cultura dell ...

“La nuova provincia” al fianco di Letteratura Alternativa Edizioni Avviata la collaborazione per promuovere l'antologia "Effetto Fata Morgana", che propone la rivisitazione in chiave contemporanea di opere classiche.

