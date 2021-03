TFA sostegno VI ciclo | i docenti di quali classi di concorso non possono partecipare alle selezioni

Advertising

UMG_Tweet : TFA Sostegno A.A. 2019/2020: Scadenza bandi di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento - scuolainforma : TFA sostegno VI ciclo, quando si partirà? - TecnicaScuola : Idonei V ciclo TFa sostegno: presidio il 17 marzo al Ministero -- - Nadnad3010 : Tfa sostegno e scienze della formazione primaria, in Campania i tirocini saranno svolti solo a distanza - Orizzonte… - orizzontescuola : Idonei Tfa sostegno V ciclo: “Iniziare subito il corso”. Il 17 marzo iniziativa davanti al Ministero -

Ultime Notizie dalla rete : TFA sostegno

Tecnica della Scuola

...Specializzazione per l'Insegnamento nella scuola Secondaria (SSIS) o dai percorsi universitari, ... Una lettrice ci scrive: " Sono una docente dia tempo indeterminato e vorrei sapere quanto ...Una nostra lettrice chiede ' Sto completando a Verona il corso. L'anno scorso, quando si sono ...provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e dinonché l'...Dopo il caso dell’Università di Bari, per il test di accesso al corso di specializzazione e sostegno per l’a.a. 2018/19 per la Scuola dell’infanzia, la Scuola... In ogni campagna elettorale che si ...I docenti risultati idonei alle selezioni del V ciclo dei Percorsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno) presso le varie Università d'Ital ...