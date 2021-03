‘Tette fuori’ nelle vie di Bologna | ma Facebook censura manifesti di Cheap

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) BOLOGNA – “Tette fuori”. Questa volta non usa giri di parole il collettivo di poster art femminista Cheap che, a Bologna, propone un nuovo intervento artistico con una serie di manifesti che hanno come soggetto principale i seni delle donne. Insieme alle affissioni dei poster per strada, le attiviste di Cheap avevano in programma anche la promozione sui social network. Tuttavia, poco dopo la pubblicazione dei contenuti, Facebook li ha rimossi perché “inappropriati”.