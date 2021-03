Terremoto magnitudo 6.2 nel Mediterraneo, al largo dell'Algeria (Di giovedì 18 marzo 2021) Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l'1:04 in Italia) davanti alla costa dell'Algeria. Second i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Una forte scossa didi6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l'1:04 in Italia) davanti alla costa. Second i dati'Istituto nazionale di geofisica e ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte scossa di #terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l'1:04 in #Italia) dava… - Agenzia_Ansa : #Terremoto magnitudo 6.2 nel Mediterraneo, a largo dell'Algeria - infoitinterno : Terremoto in Algeria, scossa di magnitudo 6.2 avvertita in Italia - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Terremoto di magnitudo 6.2 davanti Algeria: avvertito anche in Italia - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Terremoto di magnitudo 6.2 davanti Algeria: avvertito anche in Italia -