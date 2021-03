Terremoto in Algeria: scosse avvertite anche in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Terremoto in Algeria, forti scosse fino a 6.2: “Sentite anche in Sardegna e Liguria”, rientra l’allerta tsunami Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04, ora locale, davanti alla costa dell’Algeria. Secondo alcune testimonianze, la scossa è stata avvertita anche in Sardegna e Liguria. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. A causa del Terremoto registrato al largo della costa algerina in Sardegna questa notte era stata lanciata l’allerta tsunami, ma attualmente l’allerta è rientrata. Di seguito le parole dell’Assessore Lampis: “Fortunatamente non è accaduto nulla – ha dichiarato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega alla ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021)in, fortifino a 6.2: “Sentitein Sardegna e Liguria”, rientra l’allerta tsunami Una forte scossa didi magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04, ora locale, davanti alla costa dell’. Secondo alcune testimonianze, la scossa è stata avvertitain Sardegna e Liguria. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. A causa delregistrato al largo della costa algerina in Sardegna questa notte era stata lanciata l’allerta tsunami, ma attualmente l’allerta è rientrata. Di seguito le parole dell’Assessore Lampis: “Fortunatamente non è accaduto nulla – ha dichiarato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega alla ...

rtl1025 : ?? Una forte scossa di #terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l'1:04 in #Italia) dava… - SkyTG24 : Terremoto in Algeria, scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche in Italia - HuffPostItalia : Terremoto di magnitudo 6.2 a largo dell'Algeria, avvertita in Italia - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto magnitudo 6.2 nel Mediterraneo, a largo dell'Algeria - biddiolina : #Ultimora Maestro di Kung Fu si infoga troppo e fa un casino. #Terremoto #Sardegna #Algeria… -