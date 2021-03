Terremoto in Algeria: avvertito anche in Sardegna e Liguria (Di giovedì 18 marzo 2021) Due scosse di Terremoto, una dietro l’altra. Una di magnitudo 6.2, all’1.04, l’altra poco dopo, all’1.17, di magnitudo 5.3. E’ successo al largo dell’Algeria: le scosse sono state segnalate dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv). La profondità delle scosse è stata di 13 km la prima e 10 la seconda. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in Sardegna e in Liguria, non a caso sono state molte le segnalazioni sui social italiani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 18 marzo 2021) Due scosse di, una dietro l’altra. Una di magnitudo 6.2, all’1.04, l’altra poco dopo, all’1.17, di magnitudo 5.3. E’ successo al largo dell’: le scosse sono state segnalate dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv). La profondità delle scosse è stata di 13 km la prima e 10 la seconda. La scossa è stata avvertitain Italia, ine in, non a caso sono state molte le segnalazioni sui social italiani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : #Terremoto magnitudo 6.2 nel Mediterraneo, a largo dell'Algeria - rtl1025 : ?? Una forte scossa di #terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l'1:04 in #Italia) dava… - SkyTG24 : Terremoto in Algeria, scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche in Italia - LuciaAntonacci : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto magnitudo 6.2 nel Mediterraneo, a largo dell'Algeria - salernonotizie : Terremoto: nella notte forte scossa sulla costa dell’Algeria, avvertita anche in Italia -